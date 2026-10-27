Алькарас – про майбутнє лідерство Звєрєва в рейтингу АТР: Він повністю заслужив на це

Екслідер рейтингу АТР іспанець Карлос Алькарас розповів про своє ставлення до того, що німець Александр Звєрєв уперше в кар'єрі стане першою ракеткою світу.

Слова Алькараса наводить Punto de Break.

"Він повністю заслужив на це. Теніс – це не лише вихід на корт та гарна гра. Недостатньо бути найкращим в окремо взятому матчі: по-справжньому важлива стабільність протягом усього сезону. Одні гравці вирізняються своїм стилем або рівнем гри, інші – фізичними даними. Думаю, у випадку Александра поєднуються обидві якості.

У нього видатний тенісний рівень та відмінні фізичні дані, які дозволяють йому змагатися протягом усього року, виходити у фінали тиждень за тижнем, уникати серйозних травм та зберігати стабільність, не надто втомлюючись. Тому я вважаю, що він більш ніж заслужено став першою ракеткою світу та провів визначний сезон. Я дуже радий за нього, бо знаю, скільки він працював заради цієї мети. Це заслужена нагорода", – заявив Алькарас.