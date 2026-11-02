Звєрєв дебютував у статусі першої ракетки світу в оновленому рейтингу АТР

В оновленому 2 листопада рейтингу АТР відбулася зміна лідера. Вперше у кар'єрі на вершину піднявся 29-річний німець Александр Звєрєв, ставши 30-ю в історії першою ракеткою світу.

Італієць Яннік Сіннер, який тривалий час лідирував, однак через травму коліна уже завершив сезон, посідає другу позицію.

Двоє тенісистів у топ-10 встановили особисті рекорди. Француз Артур Фіс піднявся на сьому позицію, а 20-річний іспанець Рафаель Ходар уперше замкнув десятку найсильніших.

Втратив одразу 6 позицій і опустився на 13 місце давно травмований канадець Фелікс Оже-Альяссім.

Найкращий з українців Віталій Сачко втратив 5 сходинок (175), як і друга ракетка країни Георгій Кравченко (310).

Позиції Еріка Ваншельбойма (398), Вадима Урсу (414), Олексія Крутих (442), Микити Маштакова (452) та Владислава Орлова (521) зазнали мінімальних змін.

Рейтинг ATP

(2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 550 очок; (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 450; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 100; (4). Бен Шелтон (США) – 4 530; (5). Даніїл Медведєв (-) – 3 860; (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 690; (8). Артур Фіс (Франція) – 3 525; (9). Френсіс Тіафо (США) – 3 430; (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 410; (11). Рафаель Ходар (Іспанія) – 3 209;

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175 (170). Віталій Сачко (Україна) – 332;

310 (305). Георгій Кравченко (Україна) – 178;

398 (399). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;

414 (412). Вадим Урсу (Україна) – 119;

442 (440). Олексій Крутих (Україна) – 109;

452 (450). Микита Маштаков (Україна) – 105;

521 (518). Владислав Орлов (Україна) – 84.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна і Марта Костюк впевнено тримаються в десятці найсильніших.