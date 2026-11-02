Звєрєв дебютував у статусі першої ракетки світу в оновленому рейтингу АТР
В оновленому 2 листопада рейтингу АТР відбулася зміна лідера. Вперше у кар'єрі на вершину піднявся 29-річний німець Александр Звєрєв, ставши 30-ю в історії першою ракеткою світу.
Італієць Яннік Сіннер, який тривалий час лідирував, однак через травму коліна уже завершив сезон, посідає другу позицію.
Двоє тенісистів у топ-10 встановили особисті рекорди. Француз Артур Фіс піднявся на сьому позицію, а 20-річний іспанець Рафаель Ходар уперше замкнув десятку найсильніших.
Втратив одразу 6 позицій і опустився на 13 місце давно травмований канадець Фелікс Оже-Альяссім.
Найкращий з українців Віталій Сачко втратив 5 сходинок (175), як і друга ракетка країни Георгій Кравченко (310).
Позиції Еріка Ваншельбойма (398), Вадима Урсу (414), Олексія Крутих (442), Микити Маштакова (452) та Владислава Орлова (521) зазнали мінімальних змін.
Рейтинг ATP
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 550 очок;
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 450;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 100;
- (4). Бен Шелтон (США) – 4 530;
- (5). Даніїл Медведєв (-) – 3 860;
- (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 690;
- (8). Артур Фіс (Франція) – 3 525;
- (9). Френсіс Тіафо (США) – 3 430;
- (10). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 410;
- (11). Рафаель Ходар (Іспанія) – 3 209;
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175 (170). Віталій Сачко (Україна) – 332;
310 (305). Георгій Кравченко (Україна) – 178;
398 (399). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 123;
414 (412). Вадим Урсу (Україна) – 119;
442 (440). Олексій Крутих (Україна) – 109;
452 (450). Микита Маштаков (Україна) – 105;
521 (518). Владислав Орлов (Україна) – 84.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна і Марта Костюк впевнено тримаються в десятці найсильніших.