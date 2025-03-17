Овчаренко – перша ракетка України, Сіннер продовжує лідирувати в рейтингу АТР
Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 17 березня.
Перша трійка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі італієць Яннік Сіннер. Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.
Перестановки сталися, починаючи з 5 позиції. На неї, незважаючи на виліт у другому колі Мастерсу в Індіан-Веллсі, піднявся серб Новак Джокович. Сталося це завдяки тому, що Хольгер Руне та Даніїл Медведєв не зуміли захистити очки за минулорічний виступ у США.
У першу десятку вперше в кар'єрі увійшов Джек Дрейпер завдяки перемозі в Індіан-Веллсі. Він злетів одразу на 7 позицій, витіснивши за межі чільної десятки австралійця Алекса де Мінора.
Перша ракетка України Олександр Овчаренко втратив дві сходинки, наразі він 308-й. Олег Приходько посідає 320 місце, опустившись на 5 позицій. Трохи піднявся Віталій Сачко, в інших українців також зміни мінімальні.
Рейтинг ATP:
- (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 330 очок;
- (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 945;
- (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 910;
- (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;
- (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 860;
- (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 855;
- (14). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 800;
- (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 680;
- (8). Андрєй Рубльов (-) – 3 440;
- (9). Стефанос Циципас (Греція) – 3 405;
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308 (306). Олександр Овчаренко (Україна) – 170
320 (315). Олег Приходько (Україна) – 163;
376 (384). Віталій Сачко (Україна) – 133;
420 (412). Вадим Урсу (Україна) – 114;
505 (506). Юрій Джавакян (Україна) – 79;
510 (509). Ерік Ваншельбойм (України) – 78.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України згідно оновленого рейтингу WTA.