Овчаренко – перша ракетка України, Сіннер продовжує лідирувати в рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 17 березня.

Перша трійка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі італієць Яннік Сіннер. Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.

Перестановки сталися, починаючи з 5 позиції. На неї, незважаючи на виліт у другому колі Мастерсу в Індіан-Веллсі, піднявся серб Новак Джокович. Сталося це завдяки тому, що Хольгер Руне та Даніїл Медведєв не зуміли захистити очки за минулорічний виступ у США.

У першу десятку вперше в кар'єрі увійшов Джек Дрейпер завдяки перемозі в Індіан-Веллсі. Він злетів одразу на 7 позицій, витіснивши за межі чільної десятки австралійця Алекса де Мінора.

Перша ракетка України Олександр Овчаренко втратив дві сходинки, наразі він 308-й. Олег Приходько посідає 320 місце, опустившись на 5 позицій. Трохи піднявся Віталій Сачко, в інших українців також зміни мінімальні.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 330 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 945; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 910; (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900; (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 860; (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 855; (14). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 800; (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 680; (8). Андрєй Рубльов (-) – 3 440; (9). Стефанос Циципас (Греція) – 3 405;

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308 (306). Олександр Овчаренко (Україна) – 170

320 (315). Олег Приходько (Україна) – 163;

376 (384). Віталій Сачко (Україна) – 133;

420 (412). Вадим Урсу (Україна) – 114;

505 (506). Юрій Джавакян (Україна) – 79;

510 (509). Ерік Ваншельбойм (України) – 78.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України згідно оновленого рейтингу WTA.