Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Овчаренко – перша ракетка України, Сіннер продовжує лідирувати в рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 17 березня 2025, 08:18
Овчаренко – перша ракетка України, Сіннер продовжує лідирувати в рейтингу АТР
Олександр Овчаренко
Getty images

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 17 березня.

Перша трійка не зазнала змін. З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі італієць Яннік Сіннер. Другим залишається німець Александр Звєрєв, третім – іспанець Карлос Алькарас.

Перестановки сталися, починаючи з 5 позиції. На неї, незважаючи на виліт у другому колі Мастерсу в Індіан-Веллсі, піднявся серб Новак Джокович. Сталося це завдяки тому, що Хольгер Руне та Даніїл Медведєв не зуміли захистити очки за минулорічний виступ у США.

У першу десятку вперше в кар'єрі увійшов Джек Дрейпер завдяки перемозі в Індіан-Веллсі. Він злетів одразу на 7 позицій, витіснивши за межі чільної десятки австралійця Алекса де Мінора.

Перша ракетка України Олександр Овчаренко втратив дві сходинки, наразі він 308-й. Олег Приходько посідає 320 місце, опустившись на 5 позицій. Трохи піднявся Віталій Сачко, в інших українців також зміни мінімальні.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 11 330 очок;
  2. (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 7 945;
  3. (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 6 910;
  4. (4). Тейлор Фріц (США) – 4 900;
  5. (7). Новак Джокович (Сербія) – 3 860;
  6. (5). Каспер Рууд (Норвегія) – 3 855;
  7. (14). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 800;
  8. (6). Даніїл Медведєв (-) – 3 680;
  9. (8). Андрєй Рубльов (-) – 3 440;
  10. (9). Стефанос Циципас (Греція) – 3 405;

...

308 (306). Олександр Овчаренко (Україна) – 170

320 (315). Олег Приходько (Україна) – 163;

376 (384). Віталій Сачко (Україна) – 133;

420 (412). Вадим Урсу (Україна) – 114;

505 (506). Юрій Джавакян (Україна) – 79;

510 (509). Ерік Ваншельбойм (України) – 78.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна продовжує залишатися першою ракеткою України згідно оновленого рейтингу WTA.

Звєрєв Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Ерік Ваншельбойм Карлос Алькарас Вадим Урсу Олег Приходько Юрій Джавакян Джек Дрейпер

Звєрєв

Перший сіяний турніру в Індіан-Веллсі програв у своєму стартовому матчі
Сіннер – переможець Australian Open-2025
Джокович не зміг продовжити матч проти Звєрєва та залишив Australian Open
Визначилися перші півфіналісти Australian Open-2025
Звєрєв та Фріц визначили першого фіналіста Підсумкового турніру ATP

Останні новини