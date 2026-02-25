Олійникова – про гру з ексросіянкою Кудерметовою: Рішення не тиснути їй руку було однозначним

Українська тенісистка Олександра Олійникова розповіла про свою перемогу в стартовому матчі турніру серії WTA 125 у турецькій Анталії над ексросіянкою Поліною Кудерметовою, яка нині представляє Узбекистан.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Загалом я задоволена матчем, насамперед через те, що впоралася з усіма складнощами, які були. Щодо покриття, я задоволена, що буду грати на комфортних для себе кортах, але це тільки перший матч ґрунтового сезону, і я думаю, що потрібно дивитися в цілому, і ще дуже багато турнірів попереду. Корти в Анталії мене абсолютно влаштовують, вони дуже повільні, і до цього потрібно адаптуватися.Незважаючи на те, що я люблю грати на повільному покритті, тут це, напевно, навіть для мене трохи екстремально, але думаю, я швидко до них звикну", – сказала Олійникова.

Олександра прокоментувала відсутність рукостискання з суперницею, яка минулого грудня змінила російське громадянство.

" Моє рішення не потискати їй руку було абсолютно однозначним. У мене навіть не було сумнівів. І дуже важливо розуміти, що якщо говорити про мою позицію, то я не прив'язую це ані до громадянства, ані до національності, справа в конкретних діях, або ж бездіяльності".

У наступному колі змагань Олійникова зіграє проти угорки Амарісси Тот. Матч відбудеться 26 лютого орієнтовно об 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі WTA від 23 лютого Олександра Олійникова встановила особистий рекорд, піднявшись на 70 позицію.