Олійникова – про перемогу на турнірі WTA: У нас був неймовірний зв'язок з уболівальниками
Олександра Олійникова
btu.org.ua
Олександра Олійникова після завоювання титулу на турнірі серії WTA 125 в аргентинському Тукумані поділилася емоціями від перемоги.
Слова тенісистки наводить Tendencia de noticias.
"Цей титул є особливим для мене. Тиждень приніс мені багато емоцій, а публіка зробила його просто незабутнім – у нас був неймовірний зв'язок з уболівальниками", – подякувала глядачам на трибунах Олійникова.
Олександра післі перемоги поспілкувалася зі своїм батьком, військовим ЗСУ.
"Тато дуже щасливий, і для мене це важливо – демонструвати такі результати, щоб він пишався мною. Титул є титул, це завжди значуще. Це те, що залишається з тобою на все життя – ти чемпіонка цього турніру, і це буде частиною твоєї історії. Це важливо", – підкреслила спортсменка.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Олійникова піднялася на 109 позицію і стала четвертою ракеткою України.