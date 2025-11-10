Олійникова – про перемогу на турнірі WTA: У нас був неймовірний зв'язок з уболівальниками

Олександра Олійникова після завоювання титулу на турнірі серії WTA 125 в аргентинському Тукумані поділилася емоціями від перемоги.

Слова тенісистки наводить Tendencia de noticias.

" Цей титул є особливим для мене. Тиждень приніс мені багато емоцій, а публіка зробила його просто незабутнім – у нас був неймовірний зв'язок з уболівальниками", – подякувала глядачам на трибунах Олійникова.

Олександра післі перемоги поспілкувалася зі своїм батьком, військовим ЗСУ.

" Тато дуже щасливий, і для мене це важливо – демонструвати такі результати, щоб він пишався мною. Титул є титул, це завжди значуще. Це те, що залишається з тобою на все життя – ти чемпіонка цього турніру, і це буде частиною твоєї історії. Це важливо", – підкреслила спортсменка.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Олійникова піднялася на 109 позицію і стала четвертою ракеткою України.