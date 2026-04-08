Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Снігур на відмові суперниці вийшла у друге коло турніру в Кальві

Олександр Булава — 8 квітня 2026, 19:37
Дар'я Снігур
Getty images

Українка Дар'я Снігур (96) з перемоги розпочала турнір ITF W75 у французькому Кальві.

Снігур виграла перший сет в іспанки Селії Сервіно Руїс (885) з рахунком 6:1. Після цього суперниця українки відмовилась продовжувати зустріч. Загалом гра тривала 28 хвилин.

ITF W75, Calvі
Кальві, Франція, хард
Перше коло, 8 квітня

Дар'я Снігур (Україна) – Селія Сервіно Руїс (Іспанія) 6:1 – відмова

В 1/8 фіналу суперницею українки стане представниця Швейцарії Валентіна Різер (398), яка у першому колі обіграла американку Керолін Ансарі (289).

Читайте також :
Фото Ексклюзив Дар'я Снігур: Зробила собі найкращий подарунок

Нагадаємо, минулий тиждень став історичним у кар'єрі 24-річної Дар'ї Снігур. У словенській Мурській Соботі вона виграла турнір категорії ITF W75, який став її 13 титулом на дорослому рівні (12 ITF + нещодавній WTA 125). Також вона дебютувала у топ-100 світового рейтингу та оформила прем'єрний вхід на мейджор – Ролан Гаррос.

Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

Дар'я Снігур: Зробила собі найкращий подарунок
Снігур стала чемпіонкою турніру ITF і встановить особисте досягнення в рейтингу
Снігур виграла другий матч за день і пройшла в фінал турніру у Словенії
Снігур вийшла у півфінал турніру ITF у Словенії
Снігур не віддала жодного гейму суперниці на шляху до чвертьфіналу турніру ITF

Останні новини