Снігур на відмові суперниці вийшла у друге коло турніру в Кальві

Українка Дар'я Снігур (96) з перемоги розпочала турнір ITF W75 у французькому Кальві.

Снігур виграла перший сет в іспанки Селії Сервіно Руїс (885) з рахунком 6:1. Після цього суперниця українки відмовилась продовжувати зустріч. Загалом гра тривала 28 хвилин.

ITF W75, Calvі

Кальві, Франція, хард

Перше коло, 8 квітня

В 1/8 фіналу суперницею українки стане представниця Швейцарії Валентіна Різер (398), яка у першому колі обіграла американку Керолін Ансарі (289).

Нагадаємо, минулий тиждень став історичним у кар'єрі 24-річної Дар'ї Снігур. У словенській Мурській Соботі вона виграла турнір категорії ITF W75, який став її 13 титулом на дорослому рівні (12 ITF + нещодавній WTA 125). Також вона дебютувала у топ-100 світового рейтингу та оформила прем'єрний вхід на мейджор – Ролан Гаррос.