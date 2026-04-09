Снігур не зуміла дограти матч другого кола на турнірі ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 9 квітня 2026, 19:17
Дар'я Снігур (96) не змогла завершити матч другого кола турніру серії ITF W75 у французькому Кальві проти швейцарки Валентини Різер (398). Перша сіяна українка відмовилася від продовження боротьби в другому сеті за рахунку 4:6, 1:4.

Причиною зняття Дар'ї стала травма правої руки, через яку вона протягом матчу брала медичний таймаут.

ITF W75, Calvi
Кальві, Франція, хард
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 9 квітня

Валентина Різер (Швейцарія) – Дар'я Снігур (Україна) 6:4, 4:1, відмова Снігур

Тенісистки зустрічалися втретє, два попередні матчі виграла українка.

Нагадаємо, що десять днів тому Снігур стала чемпіонкою турніру аналогічної категорії у словенській Мурській Соботі, що дозволило їй дебютувати у топ-100 світового рейтингу.

