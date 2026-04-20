Снігур пробилася у фінал відбору турніру серії WTA 1000 у Мадриді
Українська тенісистка Дар'я Снігур (98) пробилася у фінал кваліфікації на турнір серії WTA 1000 у Мадриді, Іспанія.
У півфіналі відбору, який тривав 58 хвилин, вона перемогла представницю Бразилії Науані Віторіію Леме Да Сілву (684) – 7:5, 6:1.
У фіналі кваліфікації Снігур побореться з переможницею пари Ханне Вандевінкель (92) – Лінда Фругвіртова (150).
Mutua Madrid Open 2026 – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,235,540
Кваліфікація, перший раунд
Науані Віторіія Леме Да Сілва (Бразилія) – Дар'я Снігур (Україна) 5:7, 1:6
Раніше півфінал відбору також подолала українка Юлія Стародубцева.
Напередодні Дар'я не змогла завершити матч другого кола турніру серії ITF W75 у французькому Кальві проти швейцарки Валентини Різер (398).