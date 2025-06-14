Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Ястремська зіграє з третьою сіяною на старті турніру WTA в Ноттінгемі

Станіслав Матусевич — 14 червня 2025, 18:24
Ястремська зіграє з третьою сіяною на старті турніру WTA в Ноттінгемі
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (45) дізналася суперницю по першому колу трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. У стартовому матчі українка зустрінеться з третьою сіяною бельгійкою Елізе Мертенс (25).

Єдина очна зустріч між тенісистками відбулася чотири роки тому на турнірі в Чикаго, де перемогу здобула представниця Бельгії.

Поточного тижня Мертенс вийшла у фінал змагання аналогічної категорії в нідерландському Гертогенбосі. У півфінальному матчі їй вдалося обіграти росіянку Єкатерину Александрову, відігравши при цьому одразу 11 матч-пойнтів.

Нагадаємо, що Марта Костюк (26) на старті турніру серії WTA 500 у Берліні зустрінеться з десятою ракеткою світу американкою Еммою Наварро.

Даяна Ястремська Елізе Мертенс WTA 250

Даяна Ястремська

Світоліна піднялася на 13 позицію, інші українки теж прогресують в оновленому рейтингу WTA
Стільки перемог ще не було: підсумовуємо виступ українських тенісисток на Ролан Гаррос
Чвертьфінал Світоліної, титул Гофф, сенсаційна Буассон: підсумки Ролан Гаррос 2025
Ястремська в компанії Білодід та подруг із шиком відзначила ювілей у Монако
П'ятеро українок виступлять в основній сітці Вімблдону, двоє – у кваліфікації

Останні новини