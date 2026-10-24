Ястремська відіграла 5 матч-пойнтів і перемогла 212 ракетку світу у кваліфікації турніру в Гуанчжоу

Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) виграла надскладний матч півфіналу кваліфікації турніру серії WTA 250 у Гуанчжоу проти китаянки Ю Сяоді (212).

Гра тривала 3 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 4:6, 7:6(3).

У вирішальному сеті українка відіграла 5 матч-пойнтів суперниці перш ніж перевести поєдинок на тай-брейк.

За матч Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця виконала 7 ейсів, зробила 16 помилок на подачі та 9 брейків.

Guangzhou Open – WTA 250

Гуанчжоу, Китай, хард

Призовий фонд: $283,347

Півфінал кваліфікації, 24 жовтня

Даяна Ястремська (Україна) – Ю Сяоді (Китай) 7:6(4), 4:6, 7:6(3)

Тенісистки раніше не зустрічалися. У матчі за вихід в основну сітку змагань Ястремська зіграє проти австралійки Емерсон Джонс (134).

Нагадаємо, першою сіяною на турнірі в Гуанчжоу є інша українка, Дар'я Снігур (40).