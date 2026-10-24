Ястремська відіграла 5 матч-пойнтів і перемогла 212 ракетку світу у кваліфікації турніру в Гуанчжоу
Українська тенісистка Даяна Ястремська (103) виграла надскладний матч півфіналу кваліфікації турніру серії WTA 250 у Гуанчжоу проти китаянки Ю Сяоді (212).
Гра тривала 3 години 22 хвилини і завершилася з рахунком 7:6(4), 4:6, 7:6(3).
У вирішальному сеті українка відіграла 5 матч-пойнтів суперниці перш ніж перевести поєдинок на тай-брейк.
За матч Ястремська 4 рази подала навиліт, зробила 10 подвійних помилок та 8 брейків. Її суперниця виконала 7 ейсів, зробила 16 помилок на подачі та 9 брейків.
Даяна Ястремська (Україна) – Ю Сяоді (Китай) 7:6(4), 4:6, 7:6(3)
Тенісистки раніше не зустрічалися. У матчі за вихід в основну сітку змагань Ястремська зіграє проти австралійки Емерсон Джонс (134).
Нагадаємо, першою сіяною на турнірі в Гуанчжоу є інша українка, Дар'я Снігур (40).