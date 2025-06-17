Стародубцева програла у матчі двох "лакі-лузерів" у першому колі турніру в Ноттінгемі

Юлія Стародубцева (68) не змогла вийти у друге коло турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі. На старті основної сітки вона у зустрічі двох "лакі-лузерів" поступилася іспанці Крістіні Букші (107).

Матч тривав 1 годину 31 хвилину і завершився з рахунком 3:6, 3:6.

За матч Стародубцева 1 раз подала навиліт, припустилася 2 подвійних помилок та зробила 1 брейк. Її суперниця виконала 1 ейс, 2 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Lexus Nottingham Open – WTA 250

Ноттінгем, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 17 червня

Крістіна Букша (Іспанія) – Юлія Стародубцева (Україна) 6:3, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, обидва рази перемогла іспанка. У наступному колі змагань Букша зіграє проти Лейли Фернандес (30, Канада).

Нагадаємо, що у фіналі кваліфікації Юлія Стародубцева з матч-пойнту поступилася росіянці Каміллі Рахімовій, однак потрапила в основну сітку турніру в Ноттінгемі як "лакі-лузер".