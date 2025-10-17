Претендентки на Підсумковий і росіянки: визначилися всі півфіналістки турніру в Нінбо

Стала відома четвірка півфіналісток на турнірі серії WTA 500 в китайському Нінбо. Ними стали Жасмін Паоліні (8, Італія), Єлена Рибакіна (9, Казахстан), Єкатерина Александрова (10, -) та Діана Шнайдер (19, -).

Паоліні у більш ніж тригодинному матчі здолала Белінду Бенчич (14, Швейцарія) з рахунком 5:7, 7:5, 6:3. Її суперницею в півфіналі стане конкурентка за місце у вісімці на Підсумковому турнірі Рибакіна. Казахстанка не мала проблем із Айлою Томлянович (104, Австралія) – 6:2, 6:0.

В іншому півфіналі зустрінуться дві "нейтральні" спортсменки. Александрова перемогла Маккартні Кесслер (33, США) з рахунком 6:3, 6:3, а Діана Шнайдер впоралася з несподіваною учасниецю чвертьфіналу Чжу Лінь (219, Китай) – 2:6, 6:3, 6:1.

Півфінальні пари турніру в Нінбо

Жасмін Паоліні (Італія) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

Єкатерина Александрова (-) – Діана Шнайдер (-)

Поєдинки відбудуться у суботу, 18 жовтня.

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська поступилася Єлені Рибакіній у другому колі турніру в Нінбо.