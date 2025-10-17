Дві претендентки на потрапляння на Підсумковий турнір зустрінуться у півфіналі в Нінбо

Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (8) зіграє з казахстанкою Єленою Рибакіною (9) у півфіналі турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо.

Паоліні для перемоги у чвертьфіналі над швейцаркою Беліндою Бенчич (14) довелося витратити 3 години 18 хвилин – 5:7, 7:5, 6:3.

Рибакіній вистачило всього 58 хвилин, щоб обіграти австралійку Айлу Томлянович (104) із рахунком 6:2, 6:0.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Чвертьфінал, 17 жовтня

Жасмін Паоліні (Італія) – Белінда Бенчич (Швейцарія) 5:7, 7:5, 6:3

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралія) 6:2, 6:0

Паоліні та Рибакіна грали між собою шість разів, чотири перемоги здобула італійка.

Поточна ситуація у Чемпіонській гонці має наступний вигляд. У Паоліні 4325 очок, у росіянки Мірри Андрєєвої, яка вже вилетіла з турніру в Нінбо, 4320 пунктів. Рибакіна має на своєму рахунку 4000 очок.

Ці троє тенісисток борються за два вакантні місця на Підсумковому турнірі в саудівському Ер-Ріяді, який відбудеться з 1 по 8 листопада. Вже кваліфікувалися на змагання Аріна Сабалєнка (-), Іга Швьонтек (Польща), Коко Гофф, Аманда Анісімова, Джессіка Пегула і Медісон Кіз (всі – США).

Нагадаємо, що українка Даяна Ястремська поступилася Єлені Рибакіній у другому колі турніру в Нінбо.