Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ястремська у важкому матчі поступилася дев'ятій ракетці світу на турнірі WTA в Китаї

Станіслав Матусевич — 16 жовтня 2025, 17:17
Ястремська у важкому матчі поступилася дев'ятій ракетці світу на турнірі WTA в Китаї
Даяна Ястремська
Instagram

Даяна Ястремська (30) не зуміла перемогти дев'яту ракетку світу Єлену Рибакіну (9, Казахстан) у другому колі турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо.

Гра тривала 2 години 50 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(6), 3:6.

Старт поєдинку показав, що Ястремська в конкретному матчі здатна грати на рівних із Рибакіною. У стартовому сеті саме українка першою зробила брейк і повела 4:2. Однак захистити його не вдалося через власні помилки, зокрема, подвійні. В підсумку, казахстанка забрала чотири гейми поспіль – 4:6.

У другій партії Рибакіна двічі виходила вперед із брейками, проте Даяна миттєво відігравалася. Доля сету вирішувалася на тай-брейку, де українка врятувалася від подвійного матч-пойнту, змінивши рахунок з 4:6 на 8:6.

На жаль, у третій партії єдиний брейк у шостому геймі дозволив перемогти саме казахській тенісистці – 3:6.

За поєдинок Ястремська 8 разів подала навиліт, зробила 15(!) подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 10 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Ningbo Open WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Друге коло, 16 жовтня

Єлена Рибакіна (Казахстан) Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7(6), 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка не зуміла здобути жодної перемоги. У наступному колі змагань Рибакіна, яка веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, зіграє проти Айли Томлянович (104, Австралія).

Після цієї поразки на турнірі в Нінбо не залишилося українок. Трохи раніше 16 жовтня виступи у чвертьфіналі парного розряду завершила Людмила Кіченок.

Даяна Ястремська Єлєна Рибакіна WTA 500

Даяна Ястремська

Ястремська вийшла у друге коло турніру в Нінбо, перервавши серію поразок
Ястремська підкорює Китай стильним образом перед стартом турніру WTA 500
Світоліна 13-та, Костюк втратила дві позиції в оновленому рейтингу WTA
Провал українок, домінація американок, титул Гофф: огляд головних подій турніру в Ухані
Ястремська дізналася першу суперницю на турнірі WTA 500 у Китаї

Останні новини