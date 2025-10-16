Ястремська у важкому матчі поступилася дев'ятій ракетці світу на турнірі WTA в Китаї
Даяна Ястремська (30) не зуміла перемогти дев'яту ракетку світу Єлену Рибакіну (9, Казахстан) у другому колі турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо.
Гра тривала 2 години 50 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(6), 3:6.
Старт поєдинку показав, що Ястремська в конкретному матчі здатна грати на рівних із Рибакіною. У стартовому сеті саме українка першою зробила брейк і повела 4:2. Однак захистити його не вдалося через власні помилки, зокрема, подвійні. В підсумку, казахстанка забрала чотири гейми поспіль – 4:6.
У другій партії Рибакіна двічі виходила вперед із брейками, проте Даяна миттєво відігравалася. Доля сету вирішувалася на тай-брейку, де українка врятувалася від подвійного матч-пойнту, змінивши рахунок з 4:6 на 8:6.
На жаль, у третій партії єдиний брейк у шостому геймі дозволив перемогти саме казахській тенісистці – 3:6.
За поєдинок Ястремська 8 разів подала навиліт, зробила 15(!) подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 10 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
Єлена Рибакіна (Казахстан) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7(6), 6:3
Суперниці зустрічалися втретє, українка не зуміла здобути жодної перемоги. У наступному колі змагань Рибакіна, яка веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, зіграє проти Айли Томлянович (104, Австралія).
Після цієї поразки на турнірі в Нінбо не залишилося українок. Трохи раніше 16 жовтня виступи у чвертьфіналі парного розряду завершила Людмила Кіченок.