Ястремська у важкому матчі поступилася дев'ятій ракетці світу на турнірі WTA в Китаї

Даяна Ястремська (30) не зуміла перемогти дев'яту ракетку світу Єлену Рибакіну (9, Казахстан) у другому колі турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо.

Гра тривала 2 години 50 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 7:6(6), 3:6.

Старт поєдинку показав, що Ястремська в конкретному матчі здатна грати на рівних із Рибакіною. У стартовому сеті саме українка першою зробила брейк і повела 4:2. Однак захистити його не вдалося через власні помилки, зокрема, подвійні. В підсумку, казахстанка забрала чотири гейми поспіль – 4:6.

У другій партії Рибакіна двічі виходила вперед із брейками, проте Даяна миттєво відігравалася. Доля сету вирішувалася на тай-брейку, де українка врятувалася від подвійного матч-пойнту, змінивши рахунок з 4:6 на 8:6.

На жаль, у третій партії єдиний брейк у шостому геймі дозволив перемогти саме казахській тенісистці – 3:6.

¡Un triunfo con estilo! ✨



Elena Rybakina vence a Yastremska por 6-4, 6-7 y 6-3 y se asegura el último puesto en cuartos de final en Ningbo.#NingboOpen



pic.twitter.com/Vz052YHTSU — WTA Español (@WTA_Espanol) October 16, 2025

За поєдинок Ястремська 8 разів подала навиліт, зробила 15(!) подвійних помилок та 3 брейки. Її суперниця виконала 10 ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 5 брейків.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло, 16 жовтня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:7(6), 6:3

Суперниці зустрічалися втретє, українка не зуміла здобути жодної перемоги. У наступному колі змагань Рибакіна, яка веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір, зіграє проти Айли Томлянович (104, Австралія).

Після цієї поразки на турнірі в Нінбо не залишилося українок. Трохи раніше 16 жовтня виступи у чвертьфіналі парного розряду завершила Людмила Кіченок.