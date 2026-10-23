Перша ракетка світу впоралася з Кавою: на турнірі WTA 500 у Нінбо визначилися півфіналістки

На турнірі серії WTA 500 у китайському Нінбо визначилися півфіналістки. Ними стали Єлена Рибакіна (1, Казахстан), Діана Шнайдер (13, -), Марі Боузкова (26, Чехія) та Лейла Фернандес (30, Канада).

Рибакіна завершила несподіваний прорив із кваліфікації до чвертьфіналу польки Катажини Кави (128) – 6:1, 3:6, 6:1. Вперше з US Open лідерка світового рейтингу виграла два матчі поспіль.

Суперницею казахстанки у півфіналі стане Шнайдер, яка перемогла сусідку в жіночому табелі про ранги, американки Іву Йович (12) із рахунком 6:3, 4:6, 6:1. Рибакіна двічі була сильнішою за Шнайдер поточного сезону.

Боузкова у чеському дербі обіграла Сару Бейлек (32) – 6:3, 6:4. Цей матч став єдиним двосетовим у п'ятницю. Фернандес, наступна суперниця Боузкової, в трьох партіях здолала "нейтральну" Єкатерину Александрову (30) з рахунком 4:6, 6:2, 6:1.

Єдиний попередня матч Боузкової та Фернандес відбувся у 2019 році, де сильнішою була чешка.

Півфінальні пари турніру в Нінбо

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Діана Шнайдер (-)

Марі Боузкова (Чехія) – Лейла Фернандес (Канада)

Поєдинки відбудуться 24 жовтня.

Нагадаємо, що друга ракетка України Марта Костюк (10) знялася у матчі другого кола в Нінбо проти Александрової, після чого оголосила про завершення виступів в азійській серії турнірів.