Костюк не дограла матч проти росіянки у другому колі турніру в Нінбо
Українська тенісистка Марта Костюк (10) не зуміла дограти матч другого кола турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо проти "нейтральної" Єкатерини Александрової (33).
Програвши першу партію з рахунком 4:6, на другу Костюк уже не вийшла, таким чином, Александрова пройшла до чвертьфіналу змагань.
Марта Костюк (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 4:6, відмова Костюк
Тенісистки зустрічалися вчетверте, українка має лише одну перемогу.
Поразка Костюк означає, що киянка позбулася шансів потрапити на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса. Восьму путівку здобула чешка Кароліна Мухова (7).
Після зняття в одиночному розряді Марта відмовилася від подальшої боротьби й у парі. Напередодні Костюк разом із канадійкою Лейлою Фернандес вийшли у чвертьфінал турніру в Нінбо.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вперше з 2019 року кваліфікувалася на WTA Finals.