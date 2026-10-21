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Костюк не дограла матч проти росіянки у другому колі турніру в Нінбо

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2026, 16:44
Костюк не дограла матч проти росіянки у другому колі турніру в Нінбо
Марта Костюк
Getty images

Українська тенісистка Марта Костюк (10) не зуміла дограти матч другого кола турніру серії WTA 500 у китайському Нінбо проти "нейтральної" Єкатерини Александрової (33).

Програвши першу партію з рахунком 4:6, на другу Костюк уже не вийшла, таким чином, Александрова пройшла до чвертьфіналу змагань.

BNB Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,206,446
Друге коло, 21 жовтня

Марта Костюк (Україна) – Єкатерина Александрова (-) 4:6, відмова Костюк

Тенісистки зустрічалися вчетверте, українка має лише одну перемогу.

Поразка Костюк означає, що киянка позбулася шансів потрапити на Підсумковий турнір до Індіан-Веллса. Восьму путівку здобула чешка Кароліна Мухова (7).

Після зняття в одиночному розряді Марта відмовилася від подальшої боротьби й у парі. Напередодні Костюк разом із канадійкою Лейлою Фернандес вийшли у чвертьфінал турніру в Нінбо.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна (6) вперше з 2019 року кваліфікувалася на WTA Finals.

Марта Костюк Єкатерина Александрова

Марта Костюк

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