Кіченок вийшла у друге коло парного розряду на турнірі в Китаї
Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес на старті парного розряду турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо обіграли другий сіяний дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).
Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:1, 10-4.
За матч Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.
Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 2:6, 6:1, 10-4
Минулого тижня в першому колі престижного турніру в Ухані українка і австралійка вже перемагали цих суперниць.
У наступному раунді змагань Кіченок і Перес зіграють із сильнішими в матчі між Маркетою Вондроушовою (Чехія)/Чжан Шуай (Китай) та Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Тан Цяньхуей (Китай).
Нагадаємо, що в основній сітці одиночного розряду турніру в Нінбо виступлять Юлія Стародубцева, яка подолала кваліфікацію, та Даяна Ястремська.