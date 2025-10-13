Кіченок вийшла у друге коло парного розряду на турнірі в Китаї

Людмила Кіченок разом з австралійкою Еллен Перес на старті парного розряду турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо обіграли другий сіяний дует Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди).

Гра тривала 1 годину 14 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:1, 10-4.

За матч Кіченок і Перес 2 рази подали навиліт, обійшлися без подвійних помилок та зробили 2 брейки. Їхні суперниці виконали 1 ейс, 2 рази помилилися на подачі та зробили 2 брейки.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Перше коло парного розряду, 13 жовтня

Людмила Кіченок (Україна)/Еллен Перес (Австралія) – Ейша Мухаммад (США)/Демі Схюрс (Нідерланди) 2:6, 6:1, 10-4

Минулого тижня в першому колі престижного турніру в Ухані українка і австралійка вже перемагали цих суперниць.

У наступному раунді змагань Кіченок і Перес зіграють із сильнішими в матчі між Маркетою Вондроушовою (Чехія)/Чжан Шуай (Китай) та Ульрікке Ейкері (Норвегія)/Тан Цяньхуей (Китай).

Нагадаємо, що в основній сітці одиночного розряду турніру в Нінбо виступлять Юлія Стародубцева, яка подолала кваліфікацію, та Даяна Ястремська.