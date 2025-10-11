Українська правда
Ястремська дізналася першу суперницю на турнірі WTA 500 у Китаї

Станіслав Матусевич — 11 жовтня 2025, 17:43
Даяна Ястремська
Getty Images

Даяна Ястремська (31) наступного тижня виступить на турнірі серії WTA 500 у китайському Нінбо. У стартовому матчі основної сітки українка зустрінеться з 19-річною канадійкою Вікторією Мбоко (24).

Суперниці раніше не грали одна з одною. Переможниця поєдинку в другому колі проведе матч проти третьої сіяної казахстанки Єлени Рибакіної (9), яка веде боротьбу за потрапляння на Підсумковий турнір.

Змагання в Нінбо відбудеться з 13 по 19 жовтня на хардових кортах. Чинною чемпіонкою є австралійка Дар'я Касаткіна (19), яка вже завершила поточний сезон.

Даяна Ястремська жодного разу не перемагала за останні два місяці, зазнавши чотирьох поразок поспіль. Остання з них сталася 6 жовтня на турнірі серії WTA 1000 в китайському Ухані у матчі першого кола проти німкені Лаури Зігемунд (57).

