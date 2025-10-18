Росіянка Александрова стала другою фіналісткою турніру WTA 500 у Нінбо
Єкатерина Александрова
WTA
"Нейтральна" тенісистка Єкатерина Александрова (10) стала другою фіналісткою турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо. У півфінальному матчі вона обіграла свою співвітчизницю Діану Шнайдер (19).
Гра тривала 1 годину 33 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:4.
Ningbo Open – WTA 500
Нінбо, Китай, хард
Призовий фонд: $1,064,510
Півфінал, 18 жовтня
Єкатерина Александрова (-) – Діана Шнайдер (-) 6:3, 6:4
Суперниці зустрічалися втретє, Александрова здобула другу перемогу. У вирішальному матчі змагань росіянка зіграє проти Єлени Рибакіної (9).
Шнайдер наступного тижня стане суперницею Даяни Ястремської (30) по першому колу на турнірі серії WTA 500 в японському Токіо.
Нагадаємо, що Рибакіна в першому півфіналі змагань у Нінбо обіграла італійку Жасмін Паоліні (8).