Кривдниця Ястремської стала першою фіналісткою турніру в Нінбо

Казахстанська тенісистка Єлена Рибакіна (9) впевнено вийшла в фінал турніру серії WTA 500 в китайському Нінбо, обігравши італійку Жасмін Паоліні (8).

Гра тривала рівно півтори години і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Ningbo Open – WTA 500

Нінбо, Китай, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Півфінал, 18 жовтня

Єлена Рибакіна (Казахстан) – Жасмін Паоліні (Італія) 6:3, 6:2

Суперниці зустрічалися всьоме, казахстанка перемогла втретє. У вирішальному матчі змагань Рибакіна зіграє проти переможниці поєдинку між двома росіянками, Єкатериною Александровою (10) та Діаною Шнайдер (19).

Зазначимо, що Рибакіна, Паоліні та ще одна "нейтральна" тенісистка Мірра Андрєєва (7) ведуть боротьбу за дві путівки на Підсумковий турнір, який відбудеться з 1 по 8 листопада в саудівському Ер-Ріяді.

В лайв-гонці італійка має 4325 очок, росіянка – 4320, казахстанка – 4130. Все вирішиться наступного тижня на змаганні в Токіо.

Нагадаємо, що у другому колі турніру в Нінбо Рибакіна перемогла українку Даяну Ястремську (31).