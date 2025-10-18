Українська правда
Ястремська зустрінеться з росіянкою в першому колі турніру в Токіо

Станіслав Матусевич — 18 жовтня 2025, 10:54
Ястремська зустрінеться з росіянкою в першому колі турніру в Токіо
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська (30) наступного тижня виступить на турнірі серії WTA 500 у японському Токіо. У стартовому матчі основної сітки українка зустрінеться з "нейтральною" спортсменкою Діаною Шнайдер (19).

Суперниці грали одна проти одної двічі. У 2024-му Ястремська поступилася Шнайдер на траві у Бад-Гомбурзі, а поточного року українка обіграла росіянку в другому колі Ролан Гаррос.

Зазначимо, що Шнайдер продовжує виступати на змаганні аналогічної категорії в китайському Нінбо, де 18 жовтня зіграє півфінальний матч зі своєю співвітчизницею Єкатериною Александровою (10).

Турнір у Токіо відбудеться з 20 по 26 жовтня на хардових кортах. Чинною чемпіонкою є китаянка Чжен Ціньвень (11).

Нагадаємо, що Ястремська завершила виступи в Нінбо у другому колі, програвши казахстанці Єлені Рибакіній.

