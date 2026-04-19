Шелтон із другої спроби виграв турнір АТР 500 у Мюнхені

Станіслав Матусевич — 19 квітня 2026, 16:36
Американський тенісист Бен Шелтон (6) став переможцем турніру серії АТР 500 у німецькому Мюнхені. У фінальному матчі він обіграв італійця Флавіо Коболлі (16).

Матч тривав 1 годину та 31 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 7:5.

BMW Open by American Express – ATP 500
Мюнхен, Німеччина, грунт
Призовий фонд: €2,561,110
Фінал, 19 квітня

Бен Шелтон (США) – Флавіо Коболлі (Італія) 6:2, 7:5

Суперники зустрічалися вшосте, чотири перемоги здобув американець.

Шелтон завоював свій п'ятий титул рівня АТР-Туру. Минулого року він уже грав у фіналі в Мюнхені, однак поступився господарю кортів Александру Звєрєву. Цього сезону Звєрєва у півфіналі вибив саме Коболлі.

Нагадаємо, що у турнірі в Мюнхені брав участь українець Віталій Сачко (208). Він подолав кваліфікацію, однак у першому колі основної сітки був розгромлений канадцем Габріелем Діалло (37).

