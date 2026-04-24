Шоста ракетка світу несподівано вилетів у другому колі Мастерсу в Мадриді
Американський тенісист Бен Шелтон (6) сенсаційно поступився у другому колі Мастерсу в Мадриді 20-річному хорвату Діно Пріжмичу (87).
Матч тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:6(4), 6:7(5).
За весь матч Шелтон не мав жодного брейк-пойнту на подачі молодого суперника.
Mutua Madrid Open – АТР 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 24 квітня
Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі турніру в Мадриді Пріжмич зіграє проти сильнішого в матчі між Себастьяном Офнером (83, Австрія) та Томасом Мартіном Етчеверрі (29, Аргентина).
Нагадаємо, що минулого тижня Шелтон став чемпіоном турніру серії АТР 500 у Мюнхені.