Шоста ракетка світу несподівано вилетів у другому колі Мастерсу в Мадриді

Американський тенісист Бен Шелтон (6) сенсаційно поступився у другому колі Мастерсу в Мадриді 20-річному хорвату Діно Пріжмичу (87).

Матч тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:6(4), 6:7(5).

За весь матч Шелтон не мав жодного брейк-пойнту на подачі молодого суперника.

Mutua Madrid Open – АТР 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Друге коло, 24 квітня

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі турніру в Мадриді Пріжмич зіграє проти сильнішого в матчі між Себастьяном Офнером (83, Австрія) та Томасом Мартіном Етчеверрі (29, Аргентина).

Нагадаємо, що минулого тижня Шелтон став чемпіоном турніру серії АТР 500 у Мюнхені.