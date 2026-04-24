Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Шоста ракетка світу несподівано вилетів у другому колі Мастерсу в Мадриді

Станіслав Матусевич — 24 квітня 2026, 18:51
Діно Пріжмич
btu.org.ua

Американський тенісист Бен Шелтон (6) сенсаційно поступився у другому колі Мастерсу в Мадриді 20-річному хорвату Діно Пріжмичу (87).

Матч тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 4:6, 7:6(4), 6:7(5).

За весь матч Шелтон не мав жодного брейк-пойнту на подачі молодого суперника.

Mutua Madrid Open  АТР 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Друге коло, 24 квітня

Діно Пріжмич (Хорватія) – Бен Шелтон (США) 6:4, 6:7(4), 7:6(5)

Суперники раніше не зустрічалися. У наступному колі турніру в Мадриді Пріжмич зіграє проти сильнішого в матчі між Себастьяном Офнером (83, Австрія) та Томасом Мартіном Етчеверрі (29, Аргентина).

Нагадаємо, що минулого тижня Шелтон став чемпіоном турніру серії АТР 500 у Мюнхені.

Останні новини