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Олійникова програла першій ракетці Франції в 1/8 фіналу турніру в Монтерреї

Денис Іваненко — 26 серпня 2026, 08:21
Олійникова програла першій ракетці Франції в 1/8 фіналу турніру в Монтерреї
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Олександра Олійникова (46) поступилась у другому колі турніру серії WTA 500 в Монтерреї Діан Паррі (50).

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 4:6, 6:7.

За поєдинок українка один раз подала навиліт, зробила одну подвійну помилку та записала собі в актив п'ять брейків. Її суперниця виконала два ейси, три помилки на подачі та зробила шість брейків.

Monterrey Open – WTA 500
Монтеррей, Мексика, хард
Призовий фонд: $1,206,446
1/8 фіналу, 26 серпня

Олександра Олійникова (Україна) – Діан Паррі (Франція) 4:6, 6:7

Зазначимо, що це було друге очне протистояння між тенісистками. Вперше вони зустрічались на Вімблдоні-2025 і тоді українка також поступилась, але у трьох сетах.

Нагадаємо, що на турнірі в Монтерреї нашу країну продовжує представляти ще одна гравчиня. Напередодні до 1/4 фіналу пробилась Юлія Стародубцева.

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Монтеррей Діан Паррі Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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