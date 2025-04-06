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Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло

Станіслав Матусевич — 6 квітня 2025, 14:07
Джокович встановив рекорд Мастерсу в Монте-Карло
Новак Джокович
Getty images

П'ята ракетка світу серб Новак Джокович 18 раз виступить в основній сітці чоловічого одиночного розряду на турнірі серії АТР 1000 у Монте-Карло. Це найвищий показник для даного змагання.

Про це повідомляє Opta Ace.

Свій останній на поточний момент матч Джокович зіграв у фіналі "тисячника" у Маямі, де поступився 19-річному чеху Якубу Меншику.

Мастерс у Монако пройде з 6 по 13 квітня. Чинним чемпіоном турніру є грек Стефанос Циципас (8).

Нагадаємо, що турнір у Монте-Карло через травму пропустить четверта ракетка світу Тейлор Фрітц зі США.

Новак Джокович мастерс

Новак Джокович

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