Четверта ракетка світу не зіграє на Мастерсі у Монте-Карло

Четверта ракетка світу Тейлор Фрітц знявся з турніру серії ATP 1000 у Монте-Карло через рецидив травми черевного м'яза, якої він зазнав під час півфінального матчу в Маямі.

Про це повідомляє The New York Times.

Під час півфіналу турніру в Маямі проти чеха куба Меншика Фрітц погіршив свою травму правого косого м'язу живота, через яку вже пропустив у лютому змагання в Акапулько.

Також від участі в Монте-Карло відмовився і 22 номер рейтингу ATP поляк Губерт Гуркач, який ще не оговтався від проблем зі спиною, через які він пропустив і змагання в Маямі.

Нагадаємо, що Мастерс у Маямі сенсаційно виграв 19-річний чех Якуб Меншик, який у фіналі переміг серба Новака Джоковича.