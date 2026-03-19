17-річний француз став наймолодшим тенісистом, який виграв матч на Мастерсі в Маямі

17-річний француз Моїс Куаме (385) став наймолодшим тенісистом, який вийшов у друге коло Мастерсу в Маямі. На старті змагань юний володар вайлд-кард обіграв місцевого спортсмена Закарі Швайду (96).

Гра тривала 2 години 18 хвилин і завершилася з рахунком 5:7, 6:4, 6:4.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло, 19 березня

Моїс Куаме (Франція) – Закарі Швайда (США) 5:7, 6:4, 6:4

Тенісисти раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Куаме зіграє проти Їржі Легечки (22, Чехія).

Наймолодшим тенісистом, який вигравав в основній сітці Мастерсу , є співвітчизник Куаме, Рішар Гаске. У віці 15 років 301 дня він переміг у Монте-Карло в 2002-му.

Нагадаємо, що п'ята ракетка світу італієць Лоренцо Музетті знявся з Мастерсу в Маямі через травму.