Сачко обіграв другого сіяного на старті челенджера в Італії
Віталій Сачко (300) вдало стартував на турнірі серії челенджер в італійській Монці. У першому колі він переміг другого сіяного американця Нішеша Басаваредді (108).
Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:4 на користь українця.
Програвши стартовий сет, надалі Сачко перехопив ініціативу. Після другої партії Басаваредді брав медичний таймаут, але переломити хід гри не зміг.
При подачі на матч українець відіграв подвійний брейк-пойнт.
За матч Віталій 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.
Віталій Сачко (Україна) – Нішеш Басаваредді (США) 3:6, 6:1, 6:4
Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань українець зіграє проти італійця Маттео Гіганте (206).
Нагадаємо, що минулого тижня Віталій Сачко став фіналістом челенджера в італійській Барлетті.