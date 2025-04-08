Сачко обіграв другого сіяного на старті челенджера в Італії

Віталій Сачко (300) вдало стартував на турнірі серії челенджер в італійській Монці. У першому колі він переміг другого сіяного американця Нішеша Басаваредді (108).

Матч тривав 2 години 4 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 6:4 на користь українця.

Програвши стартовий сет, надалі Сачко перехопив ініціативу. Після другої партії Басаваредді брав медичний таймаут, але переломити хід гри не зміг.

При подачі на матч українець відіграв подвійний брейк-пойнт.

За матч Віталій 4 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 4 брейки. Його суперник виконав 8 ейсів, 4 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

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Монца, Італія, грунт

Призовий фонд: €145,250

Перше коло, 8 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Нішеш Басаваредді (США) 3:6, 6:1, 6:4

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань українець зіграє проти італійця Маттео Гіганте (206).

Нагадаємо, що минулого тижня Віталій Сачко став фіналістом челенджера в італійській Барлетті.