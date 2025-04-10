Сачко пробився у чвертьфінал челенджера в Італії

Віталій Сачко (300) вийшов у чвертьфінал на турнірі серії челенджер в італійській Монці. У другому колі він переміг італійця Маттео Гіганте (206).

Матч тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 3:6, 6:4, 6:2 на користь українця.

За матч Віталій 2 рази подав навиліт, зробив 5 подвійних помилок та 4 брейки. Його суперник виконав 3 ейси, 2 рази помилився на подачі та зробив 4 брейки.

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Монца, Італія, грунт

Призовий фонд: €145,250

Друге коло, 10 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Маттео Гіганте (Італія) 3:6, 6:4, 6:2

Це була перша зустріч суперників.

У наступному колі змагань українець зіграє проти 17-річного італійця Якопо Вазамі (1137), якого перемагав минулого тижня у першому колі турніру в Барлетті.

Нагадаємо, що на старті челенджера в Монці Сачко обіграв другу ракетку змагань, американця Нішеша Басаваредді (108).