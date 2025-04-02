Сачко вийшов у друге коло челенджера в Італії

Віталій Сачко (372) вийшов у друге коло турніру серії челенджер в італійській Барлетті. На старті змагань він переміг 17-річного господаря кортів Якопо Вазамі (1393).

У поєдинку двох переможців кваліфікації за 2 години 24 хвилини сильнішим виявився Сачко – 6:3, 1:6, 7:6(6).

На тай-брейку вирішальної партії українець відіграв один матч-пойнт італійця.

За матч Сачко 2 рази подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 1 брейк. Його суперник виконав 8 ейсів, 3 рази помилився на подачі та зробив 2 брейки.

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Перше коло, 2 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Якопо Вазамі (Італія) 6:3, 1:6, 7:6(6)

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань Сачко зіграє з переможцем матчу між Андреа Пеллегріно (231, Італія) та Дує Айдуковичем (166, Хорватія).

Нагадаємо, напередодні Олександр Овчаренко не зміг вийти у друге коло челенджера у Барлетті.