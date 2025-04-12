Сачко пробився у фінал челенджера в Монці

Віталій Сачко (300) вийшов у фінал на турнірі серії челенджер в італійській Монці. У півфіналі він переміг француза Люку ван Аша (188).

Матч тривав 2 години 33 хвилини і завершився з рахунком 6:3, 2:6, 6:4 на користь українця. У всіх своїх трьох матчах у Монці Сачко програвав один сет, проте досягав перемоги.

За матч Віталій 2 рази подав навиліт, зробив 4 подвійні помилки та 7 брейків. Його суперник виконав 2 ейси, 10 разів помилився на подачі та зробив 6 брейків.

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Монца, Італія, грунт

Призовий фонд: €145,250

Півфінал, 12 квітня

Віталій Сачко (Україна) – Люка ван Аш (Франція) 6:3, 2:6, 6:4

Це була перша зустріч суперників. У вирішальному матчі змагань українець зіграє з переможцем гри між бельгійцем Рафаелем Колліньйоном (91) та чехом Далібором Сврчіною (132).

Нагадаємо, що на старті челенджера в Монці Сачко обіграв другу ракетку змагань, американця Нішеша Басаваредді (108), у другому колі переміг італійця Маттео Гіганте (206), а у чвертьфіналі був сильнішим за Якопо Вазамі (1137, Італія).