Звєрєв наближається до статусу першої ракетки світу в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 26 жовтня. Німець Александр Звєрєв продовжив наближатися до поки першої ракетки світу італійця Янніка Сіннера, який через травму вже завершив поточний сезон.

Звєрєв до кінця сезону точно стане лідером рейтингу, єдине питання: коли саме це відбудеться.

На найвищу для себе восьму позицію піднявся француз Артур Фіс, а австралієць Алекс де Мінор перебуває на межі топ-10.

Найкращий з українців Віталій Сачко додав 5 сходинок і посідає 170 місце.

Чимало втратили Георгій Кравченко (305), Ерік Ваншельбойм (399), Вадим Урсу (412) та Владислав Орлов (518).

Олексій Крутих зробив один крок назад (440), а Микита Маштаков продовжує встановлювати особисті рекорди (450).

Рейтинг ATP

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 10 450 очок; (2). Александр Звєрєв (Німеччина) – 9 750; (3). Карлос Алькарас (Іспанія) – 5 610; (4). Бен Шелтон (США) – 4 680; (5). Даніїл Медведєв (-) – 3 860; (6). Флавіо Коболлі (Італія) – 3 690; (7). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) – 3 515; (10). Артур Фіс (Франція) – 3 425; (9). Френсіс Тіафо (США) – 3 380; (8). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 280;

...

170 (175). Віталій Сачко (Україна) – 337;

305 (285). Георгій Кравченко (Україна) – 178;

399 (381). Ерік Ваншельбойм (Україна) – 124;

412 (400). Вадим Урсу (Україна) – 119;

440 (439). Олексій Крутих (Україна) – 109;

450 (453). Микита Маштаков (Україна) – 105;

518 (498). Владислав Орлов (Україна) – 84.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна і Марта Костюк продовжують перебувати в десятці найсильніших.