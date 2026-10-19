Сачко не зумів подолати кваліфікацію турніру ATP 250 у Ліоні

Український тенісист Віталій Сачко не зміг подолати кваліфікацію на турнір Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes у Ліоні.

У фінальному матчі спортсмен поступився хорвату Борна Гойо 3:6, 6:7 (4).

Сам поєдинок проходив доволі рівно: Сачко виконав чотири подачі навиліт, тоді як його суперник сім. При цьому тенісисти припустились по одній подвійній помилці.

У другому сеті Сачко зміг відіграти за рахунку 3:5, вигравши три гейми поспіль і перевівши гру у тай-брейки, але не зміг розвинути успіх і залишив турнір.

Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes – ATP 250

Ліон, Франція, хард

Призовий фонд: €757,320

Фінал кваліфікації, 19 жовтня

Віталій Сачко (Україна) – Борна Гойо (Хорватія) 3:6, 6:7 (4)

Це була друга зустріч в історії між тенісистами – до цього українець та хорват зустрічались у 2021 році на турнірі ATP Challenger Tour в Італії. Тоді Сачко переміг з рахунком 6:2, 6:4.

Нагадаємо, останнім турніром Сачка був челенджер в італійському Барі два тижні тому, де українець зупинився у півфіналі.