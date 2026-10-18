Сачко здобув перемогу в півфіналі кваліфікації турніру АТР 250 в Ліоні

Український тенісист Віталій Сачко (172) успішно стартував у кваліфікації турніру серії АТР 250 у французькому Ліоні. У півфіналі відбіркових змагань він обіграв третього сіяного фіна Отто Віртанена (107).

Матч тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:4.

У другому сеті українець поступався 2:4, однак зумів виграти чотири гейми поспіль.

За поєдинок Сачко 6 разів подав навиліт, зробив 1 подвійну помилку та 3 брейки. Його суперник виконав 9 ейсів, зробив 2 помилки на подачі та 1 брейки.

Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes – ATP 250

Ліон, Франція, хард

Призовий фонд: €757,320

Півфінал кваліфікації, 18 жовтня

Віталій Сачко (Україна) – Отто Віртанен (Фінляндія) 6:4, 6:4

Тенісисти зустрічалися втретє, українець здбув дві перемоги. У іналі кваліфікації Сачко зіграє проти сильнішого в матчі між Франческо Маестреллі (171, Італія) та Борною Гойо (150, Хорватія).

Нагадаємо, останнім турніром Сачка був челенджер в італійському Барі два тижні тому, де українець зупинився у півфіналі.