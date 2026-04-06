Син знаменитого футболіста дійшов до фіналу турніру АТР 250 у Г'юстоні

Аргентинський тенісист Роман Андрес Бурручага (62) у фіналі турніру серії АТР 250 у Г'юстоні поступився американцю Томмі Полу (18).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 6:3, 5:7.

У вирішальному сеті Бурручага вів 5:3 і мав три матч-пойнти на прийомі, однак не зумів реалізувати перевагу.

Роман Андрес є сином знаменитого аргентинського футболіста Хорхе Бурручаги, який забив переможний м'яч для своєї збірної в фіналі чемпіонату світу 1986 року проти команди ФРН.

У складі Індепендьєнте Хорхе ставав чемпіоном Аргентини, вигравав Кубок Лібертадорес та Межконтинентальний кубок.

Огляд матчу

Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship – ATP 250

Г'юстон, США, грунт

Призовий фонд: $700,045

Фінал, 5 квітня

Томмі Пол (США) – Роман Андрес Бурручага (Аргентина) 6:1, 3:6, 7:5

Пол здобув свій п'ятий титул турнірів АТР, а для Бурручаги це був дебютний фінал змагань такого рівня.

Нагадаємо, що інший аргентинський тенісист Марко Трунгелліті встановив два вікові досягнення рівня АТР.