Чоловік Світоліної встановив вікове досягнення для французького тенісу

Французький тенісист Гаель Монфіс (170), чоловік українки Еліни Світоліної, вийшов у друге коло турніру серії АТР 500 в Акапулько, обігравши боснійця Даміра Джумхура (60) з рахунком 6:4, 7:6(5). У 39 років Монфіс став найстаршим французьким тенісистом, який здобув перемогу на турнірі АТР.

Abierto Mexicano Telcel – ATP 500

Акапулько, Мексика, хард

Призовий фонд: $2,469,450

Перше коло, 25 лютого

Гаель Монфіс (Франція) – Дамір Джумхур (Боснія і Герцеговина) 6:4, 7:6(5)

Тенісисти зустрічалися вп'яте, француз виграв четвертий матч. У наступному колі змагань Монфіс зустрінеться з представником Монако Валентеном Вашеро (27).

Француз здобув свою першу перемогу, починаючи з Вімблдона-2025, і перервав семиматчеву серію поразок.

Нагадаємо, що минулого тижня перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас став чемпіоном турніру аналогічної категорії в катарській Досі.