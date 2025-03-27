Визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді в Маямі

Стала відома друга пара півфіналісток на турнірі серії WTA 1000 Miami Open в американському Маямі. Александра Еала (140, Філіппіни) зустрінеться з Джессікою Пегулою (4, США).

Сенсаційна Еала напередодні обіграла другу ракетку світу Ігу Швьонтек.

Пегула у трисетовому поєдинку здолала британку Емму Радукану (60) з рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2. Американка втринадцяте зіграє на стадії півфіналу змагання WTA 1000. У Маямі вона доходила до цієї стадії у 2022 та 2023 роках, проте неодмінно програвала.

Таким чином, визначилися усі учасниці жіночих півфіналів.

Півфінальні пари турніру Miami Open

Аріна Сабалєнка (-) – Жасмін Паоліні (Італія)

Александра Еала (Філіппіни) – Джессіка Пегула (США)

Матчі відбудуться у четвер, 27 березня.

Раніше повідомлялося, що на змаганні у Маямі визначилися чвертьфіналісти в чоловічому одиночному розряді.