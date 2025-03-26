З Джоковичем і без Монфіса: стали відомі сім чвертьфіналістів на турнірі в Маямі

Визначилися сім з восьми чвертьфіналістів на турнірі серії АТР 1000 Miami Open в американському Маямі.

Ними стали Якуб Меншик (54, Чехія), Григор Димитров (15, Болгарія), Себастьян Корда (25, США), Франсіско Черундоло (24, Аргентина), Новак Джокович (5, Сербія), Маттео Берреттіні (30, Італія) та Тейлор Фрітц (4, США).

Меншик дістався до чвертьфіналу через зняття ще до матчу його співвітчизника Томаша Махача (21).

Минулорічний фіналіст турніру Димитров доволі впевнено переграв господаря кортів Брендона Накашиму (32) з рахунком 6:4, 7:5.

Корда у складному матчі, який переривався у третьому сеті через дощ, взяв реванш у чоловіка Еліни Світоліної Гаеля Монфіса за поразку двотижневої давнини у другому колі в Індіан-Веллсі – 6:4, 2:6, 6:4.

Черундоло несподівано легко пройшов шосту ракетку світу норвежця Каспера Рууда – 6:4, 6:2.

Ще легшим виявився шлях до чвертьфіналу Джоковича. Італійцю Лоренцо Музетті (16) він віддав лише 4 гейми. Рахунок зустрічі 6:2, 6:2.

Берреттіні переміг австралійця Алекса де Мінора (11) – 6:3, 7:6(7) і втретє поспіль вийшов у чвертьфінал у Маямі. В обох попередніх, щоправда, він програвав.

Фрітц розібрався з ще одним австралійцем Адамом Волтоном (89), якого навряд чи хтось очікував побачити у четвертому колі – 6:3, 7:5.

Через дощ матч четвертого кола, у якому повинні були зіграти перший сіяний німець Александр Звєрєв та француз Артур Фіс (18) був перенесений на середу, 26 березня.

Чвертьфінальні пари турніру Miami Open

Григор Димитров (Болгарія) – Франсіско Черундоло (Аргентина)

Себастьян Корда (США) – Новак Джокович (Сербія)

Тейлор Фрітц (США) – Маттео Берреттіні (Італія)

Якуб Меншик (Чехія) – Александр Звєрєв (Німеччина) або Артур Фіс (Франція)

Нагадаємо, що на турнірі в Маямі визначилася перша півфінальна пара у жіночому одиночному розряді.