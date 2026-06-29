Перша ракетка Великої Британії знялася з Вімблдона

Перша ракетка Великої Британії Емма Радукану (33) повідомила, що не зможе взяти участь у Вімблдоні-2026, який стартує 29 червня.

Віповідний пост тенісистка розмістила в інстаграмі.

"Досі не можу повірити, що пишу це, але, на жаль, мені довелося знятися з Вімблдона.

Я зробила все можливе, щоб завтра вийти на стартовий матч, але після фінального обстеження сьогодні ввечері з'ясувалося, що той незначний біль, з яким я намагалася впоратися, переріс у стресовий перелом. Лікарі наполегливо порадили мені припинити випробовувати себе на міцність.

Грати на Вімблдоні перед рідними трибунами означає для мене все, тому зараз це дуже важко прийняти й усвідомити.

Я хочу подякувати всім вам за підтримку та теплі слова. Особливо в такий момент – це просто безцінно. З нетерпінням чекаю на зустріч, коли повернуся", – написала Радукану.