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Перша ракетка Великої Британії знялася з Вімблдона

Станіслав Матусевич — 29 червня 2026, 11:22
Перша ракетка Великої Британії знялася з Вімблдона
Емма Радукану
Talksport

Перша ракетка Великої Британії Емма Радукану (33) повідомила, що не зможе взяти участь у Вімблдоні-2026, який стартує 29 червня.

Віповідний пост тенісистка розмістила в інстаграмі.

"Досі не можу повірити, що пишу це, але, на жаль, мені довелося знятися з Вімблдона.

Я зробила все можливе, щоб завтра вийти на стартовий матч, але після фінального обстеження сьогодні ввечері з'ясувалося, що той незначний біль, з яким я намагалася впоратися, переріс у стресовий перелом. Лікарі наполегливо порадили мені припинити випробовувати себе на міцність.

Грати на Вімблдоні перед рідними трибунами означає для мене все, тому зараз це дуже важко прийняти й усвідомити.

Я хочу подякувати всім вам за підтримку та теплі слова. Особливо в такий момент – це просто безцінно. З нетерпінням чекаю на зустріч, коли повернуся", – написала Радукану.

Емма у першому колі Вімблдона мала зіграти проти хорватки Антонії Ружич. Місце британки в основній сітці посяде "лакі-лузер".

Нагадаємо, що ви можете ознайомитися з прев'ю до Вімблдона на сайті Чемпіон.

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Вімблдон Емма Радукану травма

Емма Радукану

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