Другий представник Великої Британії за день відмовився від виступів на Вімблдоні
Джек Дрейпер
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Британський тенісист Джек Дрейпер (134) не зіграє на Вімблдоні через загострення травми руки, через яку пропустив більшу частину минулого сезону.
Про це повідомляє ВВС.
Дрейпер дійшов до півфіналу на турнірі в Істборні минулого тижня, а 30 червня мав зустрітися у стартовому матчі Вімблдона з шостим сіяним американцем Тейлором Фрітцом. Однак Джек вимушений знятися зі змагань і в основній сітці його має замінити "лакі-лузер".
"За останні 12 місяців було багато болючих моментів, але цей, безумовно, найжахливіший", – сказав Дрейпер.
Нагадаємо, що 29 червня перша ракетка Великої Британії в жіночому одиночному розряді Емма Радукану знялася з Вімблдона через стресовий перелом.
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