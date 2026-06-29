Другий представник Великої Британії за день відмовився від виступів на Вімблдоні

Британський тенісист Джек Дрейпер (134) не зіграє на Вімблдоні через загострення травми руки, через яку пропустив більшу частину минулого сезону.

Про це повідомляє ВВС.

Дрейпер дійшов до півфіналу на турнірі в Істборні минулого тижня, а 30 червня мав зустрітися у стартовому матчі Вімблдона з шостим сіяним американцем Тейлором Фрітцом. Однак Джек вимушений знятися зі змагань і в основній сітці його має замінити "лакі-лузер".

"За останні 12 місяців було багато болючих моментів, але цей, безумовно, найжахливіший", – сказав Дрейпер.

Нагадаємо, що 29 червня перша ракетка Великої Британії в жіночому одиночному розряді Емма Радукану знялася з Вімблдона через стресовий перелом.