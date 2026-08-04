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Чемпіонка US Open-2021 пропустить американський "мейджор" через травму

Денис Іваненко — 4 серпня 2026, 10:28
Чемпіонка US Open-2021 пропустить американський мейджор через травму
Емма Радукану
Getty Images

Перша ракетка Великої Британії Емма Радукану пропустить US Open-2026.

Про це повідомляє BBC.

23-річна тенісистка не зіграє на американському "мейджорі" через травму. Вона не встигла відновитись після стресового перелому.

Таке рішення було ухвалене після останніх консультацій британки з медичною командою. Через це пошкодження вона пропускала також Вімблдон, а востаннє виходила на корт ще 14 червня.

Зазначимо, що Емма є переможницею US Open-2021. Тоді вона у фіналі здолала Лейлу Фернандес.

Нагадаємо, що останній "мейджор" 2026 року розпочнеться 23 серпня. Він триватеме до 13 вересня.

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US Open Емма Радукану

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