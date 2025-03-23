Переможниця Australian Open-2025 вилетіла у Маямі від 19-річної філіппінки

П'ята ракетка світу, переможниця Australian Open-2025, американка Медісон Кіз несподівано поступилася 19-річній філіппінці Александрі Еалі у третьому колі турніру серії WTA 1000 Miami Open.

Еала за 1 годину 26 хвилин впевнено перемогла з рахунком 6:4, 6:2.

BIGGEST WIN OF HER CAREER! 👏



Alexandra Eala defeats Keys 6-4, 6-2 and will face Badosa in the next round! #MiamiOpen pic.twitter.com/pSkqPoogtN — wta (@WTA) March 23, 2025

Кіз за гру 5 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 6 брейків.

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 23 березня

Александра Еала (140, Філіппіни) – Медісон Кіз (5, США) 6:4, 6:2

Раніше суперниці не зустрічалися. У наступному колі змагань Еала зіграє проти Паули Бадоси (11, Іспанія).

19-річна спортсменка здобула свою першу перемогу над представницею топ-5 рейтингу та вперше вийшла у четверте коло змагань рівня WTA 1000.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу раніше вийшли українки Еліна Світоліна та Марта Костюк.