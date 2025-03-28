Визначилися півфінальні пари серед чоловіків на турнірі в Маямі

Стали відомі усі чвертьфіналісти на турнірі серії АТР 1000 Miami Open. Ними стали Григор Димитров (Болгарія, 15), Якуб Меншик (54, Чехія), Новак Джокович (5, Сербія) та Тейлор Фрітц (4, США).

Димитров перед півфіналами отримав добу на відпочинок, адже він переміг аргентинця Черундоло ще 26 березня.

Меншик обіграв Артура Фіса (18, Франція) з рахунком 7:6(5), 6:1. Француз ще у минулому поєдинку проти Александра Звєрєва мав проблеми зі спиною і відновитися до кінця не зміг.

Меншик у свої 19 років став наймолодшим чехом, який дійшов до півфіналу на Мастерсі, а також став першим гравцем 2005 року народження, що зіграє на цій стадії турніру серії АТР 1000.

Джокович переміг сина видатного чеського тенісиста Петра Корди – Себастьяна (25). Рахунок зустрічі 6:3, 7:6(4), причому в другому сеті сербу довелося відіграватися з 2:5.

Джокович став найстаршим півфіналістом в історії Мастерсів (37 років 304 дні), перевершивши за цим показником Роджера Федерера (37 років 222 дні). Новак проведе 79 півфінал турнірів серії АТР 1000, що також є рекордом Туру.

Фрітц у надважкому майже тригодинному протистоянні здолав італійця Маттео Берреттіні (30) – 7:5, 6:7(7), 7:5. Американець вшосте дістався до півфіналу на Мастерсі, але проходив цю стадію лише один раз.

Півфінальні пари турніру Miami Open

Новак Джокович (Сербія) – Григор Димитров (Болгарія)

Тейлор Фрітц (США) – Якуб Меншик (Чехія)

Матчі цієї стадії турніру відбудуться 28 березня.

Нагадаємо, що півфіналістками турніру в Маямі у жінок стали білоруска Аріна Сабалєнка та американка Джессіка Пегула.