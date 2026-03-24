Чинний чемпіон Мастерсу в Маямі припинив боротьбу на стадії третього кола

Чеський тенісист Якуб Меншик (13), який у 2025-му несподівано виграв Мастерс у Маямі, цього року не зумів наблизитися до свого досягнення, програвши у третьому колі змагань американцю Френсісу Тіафо (20).

Гра тривала 2 години 55 хвилин і завершилася з рахунком 7:6(4), 4:6, 7:6(11). На тай-брейку вирішального сету Меншик не реалізував два матч-пойнти, а Тіафо зміг конвертувати в перемогу тільки свій сьомий шанс.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 23 березня

Тенісисти зустрічалися вдруге, рахунок рівний, 1:1. В 1/8 фіналу Тіафо зіграє проти француза Теренса Атмана (53).

Нагадаємо, що напередодні турнір у Маямі після третього кола залишив фіналіст нещодавнього Мастерсу в Індіан-Веллсі, "нейтральний" Даніїл Медведєв (10).