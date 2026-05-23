Сіннер – про протест гравців на Ролан Гаррос: Це не спрямовано проти журналістів, а питання поваги

Перша ракетка світу, італієць Яннік Сіннер, на знак протесту проти розподілу призових на турнірах Grand Slam пробув на пресконференції перед стартом Ролан Гаррос лише 15 хвилин. Тенісист прокоментував свою поведінку та акцію протесту загалом.

Слова тенісиста наводить Tennis Temple.

" Думаю, багато гравців так роблять. Це не спрямовано проти журналістів або когось із вас. Ми раді виконувати наші зобов'язання і відповідати на запитання. Просто намагаємося їх обмежити, щоб зберегти можливість висловити свою думку", – заявив Сіннер.

Яннік додав, що питання не обмежується лише розміром призових.

"Це питання поваги. І коли доводиться чекати більше року, щоб отримати хоч якусь відповідь, навіть якщо ти входиш до десятки найкращих гравців світу, це неприємно. До того ж, справа не тільки в призових. Ми також говорили про пенсії, це дуже важлива тема, тому що після кар'єри ми сподіваємося отримувати пенсію".

Нагадаємо, що українка Марта Костюк прийняла рішення не брати участь в акції протесту провідних тенісистів світу на Ролан Гаррос.