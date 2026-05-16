Сіннер виграв дводенний півфінал Мастерсу в Римі й виступить у фіналі

Станіслав Матусевич — 16 травня 2026, 17:30
Яннік Сіннер
Getty images

Лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер переміг у півфінальному поєдинку Мастерсу в Римі росіянина Даніїла Медведєва (9) і вийшов у фінал.

Гра тривала 2 години 34 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 5:7, 6:4.

Напередодні матч було перервано через дощ у другому сеті за переваги Сіннера 4:2. У суботу фаворит прогнозовано довів зустріч до перемоги.

Internazionali BNL D'Italia АТР 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Півфінал, 16 травня

Яннік Сіннер (Італія) – Даніїл Медведєв (-) 6:2, 5:7, 6:4

Суперником Сіннера по фіналу стане норвежець Каспер Рууд (25), якого перша ракетка світу обіграв у всіх чотирьох попередніх очних поєдинках. Матч відбудеться у неділю, 17 травня. У випадку перемоги Яннік стане першим тенісистом в історії, хто здобув титули на шести Мастерсах поспіль.

Нагадаємо, що Рууд у півфіналі розгромив італійця Лучано Дардері (20).

