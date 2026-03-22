Алькарас зазнав несподіваної поразки від сина видатного тенісиста у третьому колі Miami Open

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас сенсаційно поступився американцю Себастьяну Корді (36) у третьому колі Мастерсу в Маймі.

Гра тривала 2 години 19 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 7:5, 4:6.

Поєдинок міг закінчитися значно швидше, адже у другій партії Корда вів 5:3, однак віддав 4 гейми поспіль. У третьому сеті Себастьян собі подібного вже не дозволив, реалізувавши перший же матч-пойнт.

Miami Open – АТР 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Третє коло, 22 березня

Себастьян Корда (США) – Карлос Алькарас (Іспанія) 6:3, 5:7, 6:4

Тенісисти зустрічалися вп'яте, американець здобув другу перемогу. В наступному колі змагань Корда зіграє з переможцем матчу між Мартіном Ландалусе (151, Іспанія) та Кареном Хачановим (15, -).

25-річний Себастьян є сином знаменитого чеського тенісиста Петра Корди, чемпіона Australian Open-1998 та ексдругої ракетки світу.

Нагадаємо, що 17-річний француз Моїс Куаме став наймолодшим гравцем, який переміг в основній сітці Мастерсу в Маямі.