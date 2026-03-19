Ястремська і Стародубцева 19 березня зіграють на турнірі в Маямі: відомий час
Даяна Ястремська (54) і Юлія Стародубцева (108) 19 березня мають провести матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі.
Українки мали стартувати ще напередодні, однак через дощ матчі були перенесені. У четвер у Флориді має бути сухо, тож Даяна та Юлія повинні вийти на корт.
Ястремська зіграє проти місцевої тенісистки Ешлін Крюгер (79). Спортсменки раніше не зустрічалися, а останнім матчем Крюгер була поразка у третьому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі минулого тижня від Еліни Світоліної.
Стародубцева протистоятиме уродженці Києва німкені Єві Лис (77). Єдина гра між ними відбулася восени 2025 року в Токіо, тоді українка поступилася.
Розклад матчів українок у Маямі на 19 березня
* Орієнтовний час початку матчу за київським часом
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.