Ястремська і Стародубцева 19 березня зіграють на турнірі в Маямі: відомий час

Даяна Ястремська (54) і Юлія Стародубцева (108) 19 березня мають провести матчі першого кола на турнірі серії WTA 1000 в американському Маямі.

Українки мали стартувати ще напередодні, однак через дощ матчі були перенесені. У четвер у Флориді має бути сухо, тож Даяна та Юлія повинні вийти на корт.

Ястремська зіграє проти місцевої тенісистки Ешлін Крюгер (79). Спортсменки раніше не зустрічалися, а останнім матчем Крюгер була поразка у третьому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі минулого тижня від Еліни Світоліної.

Стародубцева протистоятиме уродженці Києва німкені Єві Лис (77). Єдина гра між ними відбулася восени 2025 року в Токіо, тоді українка поступилася.

Розклад матчів українок у Маямі на 19 березня

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Перше коло

17:30*. Юлія Стародубцева (Україна) – Єва Лис (Німеччина), корт Court 5, 2-м запуском, після матчу Бадоса – Саснович.

22:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Ешлін Крюгер (США), корт Court 5, 5-м запуском, після матчу Лі – Біррелл.

* Орієнтовний час початку матчу за київським часом

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.