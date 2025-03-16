Ястремська та Калініна отримали суперниць по першому колу турніру в Маямі

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна дізнались суперниць у першому колі турніру серії WTA 1000 у Маямі.

Ястремська зіграє проти Белінди Бенчич (58, Швейцарія). Швейцарка веде в очних зустрічах з українкою 3:1, а цього тижня на змаганні в Індіан-Веллсі дісталася до чвертьфіналу.

Переможниця пари Ястремська – Бенчич у наступному колі турніру протистоятиме Еліні Світоліній. Перша ракетка України посіяна під 22 номером, тому стартує з другого раунду.

Ангеліна Калініна (54) у першому колі зустрінеться з Вікторією Азаренкою (35, -). Білоруска здолала українку минулого місяця на турнірі в Дубаї, поступаючись по ходу зустрічі 2:6, 2:5.

Переможниця цього матчу у наступному раунді зіграє з Кароліною Муховою (15, Чехія).

Марта Костюк (24) завдяки посіву стартує з другого кола. Там її суперницею буде або Анастасія Потапова (34, -), або одна з переможниць кваліфікації.

Призовий фонд турніру в Маямі становить $8,963,700, матчі основної сітки відбуватимуться з 18 по 30 березня.

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації змагань, обігравши американку Варвару Лепченко.