Світоліна і Костюк проведуть матчі 1/8 фіналу в Маямі: визначився час

Еліна Світоліна та Марта Костюк проведуть матчі 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 Miami Open у американському Маямі.

Світоліна зустрінеться з другою ракеткою світу Ігою Швьонтек з Польщі. Костюк зіграє проти Джессіки Пегули (4, США).

Оскільки різниця в часі між Маямі та Києвом складає 6 годин, то матч Світоліної розпочнеться, коли в Україні вже настане 25 березня.

Розклад матчів за участю українок

Miami Open – WTA 1000

Маямі, США, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Четверте коло одиночного розряду, 24 березня

22:00*. Марта Костюк (29, Україна) – Джессіка Пегула (4, США), корт Butch Buchholz, 4-м запуском, після матчу Радукану – Анісімова.

Четверте коло одиночного розряду, 25 березня

02:30*. Еліна Світоліна (22, Україна) – Іга Швьонтек (2, Польща), корт Stadium, 5-м запуском, після матчу де Мінор – Фонсека.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Еліна Світоліна у матчі третього кола турніру у Маямі здолала чешку Кароліну Мухову. Марта Костюк на тій же стадії змагань розгромила росіянку Анну Блінкову.